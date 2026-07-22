PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 50.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall zwischen Würgendorf und Holzhausen - #polsiwi

Burbach (ots)

Dienstagnachmittag (21.07.2026) sind zwei PKW auf der L730 zwischen Würgendorf und Holzhausen zusammengestoßen.

Eine 43-Jährige war gegen 15 Uhr mit einem weißen KIA aus Würgendorf in Richtung Holzhausen unterwegs. Auf Höhe der Sangstraße hielt sie an, um einen entgegenkommenden LKW in die Nebenstraße einbiegen zu lassen. Nachdem der LKW abgebogen war, setzte die 43-Jährige ihre Fahrt fort, als sie plötzlich mit einem schwarzen Suzuki zusammenstieß. Die 69-jährige Fahrerin des Suzuki, wollte, wie der LKW vor ihr, von Würgendorf kommend in die Sangstraße abbiegen. Dabei übersah sie ersten Ermittlungen zufolge die entgegenkommende KIA-Fahrerin.

Die 43-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens liegt bei rund 50.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L730 zeitweise vollständig gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 11:56

    POL-SI: PKW kommt von der Fahrbahn ab und landet im Gebüsch - #polsiwi

    Burbach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (21.07.2026) ist ein PKW auf der B54 zwischen Burbach und Lippe von der Fahrbahn abgekommen. Eine 20-Jährige war gegen 02:15 Uhr mit einem grauen Seat aus Fahrtrichtung Burbach unterwegs. Einige Meter vor einem Kreisel am Siegerlandflughafen kam sie nach links von der Fahrbahn ab. In einem Gebüsch kam der Seat zum ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 10:50

    POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach zwei Bränden in Siegen - #polsiwi

    Siegen (ots) - Montagabend (20.07.2026) hat es innerhalb von wenigen Stunden zweimal in Siegen gebrannt. Gegen 21:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von zwei brennenden Mülleimern in der Koblenzer Straße. Einer der Mülleimer befand sich unmittelbar vor dem Haupteingang der Siegerlandhalle, der andere war an einem Nebeneingang angebracht. Wenig später, gegen 00:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem weiteren Brand ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:26

    POL-SI: Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer -#polsiwi

    Bad Laasphe (ots) - Am späten Samstagabend (18. Juli) ist es in der Nähe des Bad Laaspher Schützenplatzes zu einem schweren Fahrradsturz gekommen. Ein 50-jähriger E-Biker verletzte sich dabei schwer. Der Mann war gegen 22:30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem unbeleuchteten Weg vom dortigen Bike-Park unterwegs in Fahrtrichtung der Bad Laaspher Innenstadt. Dabei kam er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren