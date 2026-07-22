Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 50.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall zwischen Würgendorf und Holzhausen - #polsiwi

Burbach (ots)

Dienstagnachmittag (21.07.2026) sind zwei PKW auf der L730 zwischen Würgendorf und Holzhausen zusammengestoßen.

Eine 43-Jährige war gegen 15 Uhr mit einem weißen KIA aus Würgendorf in Richtung Holzhausen unterwegs. Auf Höhe der Sangstraße hielt sie an, um einen entgegenkommenden LKW in die Nebenstraße einbiegen zu lassen. Nachdem der LKW abgebogen war, setzte die 43-Jährige ihre Fahrt fort, als sie plötzlich mit einem schwarzen Suzuki zusammenstieß. Die 69-jährige Fahrerin des Suzuki, wollte, wie der LKW vor ihr, von Würgendorf kommend in die Sangstraße abbiegen. Dabei übersah sie ersten Ermittlungen zufolge die entgegenkommende KIA-Fahrerin.

Die 43-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens liegt bei rund 50.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L730 zeitweise vollständig gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

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