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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: E-Scooter-Fahrer flüchtet von Unfallstelle - kurz darauf klicken die Handschellen -#polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (22. Juli) ist es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Morleystraße / Berliner Straße gekommen. Ein beteiligter E-Scooter-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Die anschließende Fahndung der Polizei war schnell erfolgreich und der Mann wurde festgenommen.

Gegen 11:05 Uhr war ein 77-jähriger KIA-Fahrer auf der Morleystraße aus Richtung Scheinerplatz kommend in Richtung Berliner Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung wollte der Senior nach links abbiegen. Als die Ampel grün für ihn zeigte, fuhr er los. Zur gleichen Zeit überquerte ein 38-jähriger Mann auf einem E-Scooter fahrend die Berliner Straße an der dortigen Fußgängerampel und kam dem 77-Jährigen entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte die Fußgängerampel dabei Rotlicht.

Auf der Kreuzung kam es dann zur Kollision zwischen dem Auto und dem E-Scooter-Fahrer. Der 38-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Seinen nicht mehr fahrbereiten E-Scooter nahm er in die Hand und rannte in Richtung Kirchweg weg.

Die alarmierte Polizei konnte den 38-Jährigen sowie sein Gefährt in der Nähe der Unfallstelle antreffen. Bei der Personalienüberprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl mit einer Freiheitsstrafe von fast drei Jahren Dauer (räuberischer Diebstahl) vorlag. Die Einsatzkräfte nahmen den 38-Jährigen fest.

Nach ärztlicher Behandlung wurde er im weiteren Verlauf einer JVA zugeführt. Nun kommt für den Mann noch ein weiteres Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht dazu.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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