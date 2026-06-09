Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: LKW verursacht 45 Kilometer lange Ölspur - Achtung "Glättegefahr" - Reinigungsarbeiten sind noch im Gange -#polsiwi

Bad Berleburg - Kreuztal-Krombach (ots)

Heute Morgen (Dienstag, 09. Juni) hat die Siegener Polizei Kenntnis über eine lange Öl- oder Dieselspur erhalten, die sich von Wittgenstein nach Kreuztal ziehen sollte.

Nach ersten Informationen sollte eine Dieselspur im Bereich Bad Berleburg - Hemschlar (B 480) beginnen und weiter über die B 62 Erndtebrück nach Lützel führen. Von dort sollte sie weiter über die B 508 Hilchenbach, Kreuztal und von dort Richtung Krombach gehen.

Ein Verursacher stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.

Gegen 06:45 Uhr gab es einen gestürzten Motorradfahrer zwischen Ferndorf und Kredenbach. Nach ersten Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass die vermeintliche Dieselspur für den Sturz verantwortlich gewesen sein könnte. Die Straßenmeistereien wurden sofort durch die Polizei informiert und haben ihrerseits die entsprechenden Strecken auf die vermeintliche Dieselspur überprüft.

Zwischenzeitlich konnte das Verursacherfahrzeug ermittelt werden. Es handelt sich um einen LKW, der bei Bad Berleburg steht.

Das Fahrzeug hatte einen unbemerkten technischen Defekt und Hydrauliköl verloren. Betroffen ist die Strecke Kreuztal-Krombach bis Bad Berleburg-Wemlighausen (ca. 45 km).

Es handelt sich nicht um eine durchgängig verlaufende Spur, sondern es kam immer wieder stellenweise zu einem entsprechendem Ölaustritt. Insbesondere in Verbindung mit Feuchtigkeit (Regen) kommt es vermehrt zu Fahrbahnglätte.

Straßen.NRW mit den Niederlassungen in Erndtebrück und Eichen haben die weiteren Maßnahmen übernommen. Die Reinigungsarbeiten sind derzeit noch im vollen Gange und werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Dem LKW wurde die Weiterfahrt bis zur endgültigen Instandsetzung untersagt. Auf den Halter beziehungsweise dessen Versicherung kommen entsprechende zivilrechtliche Forderungen zu.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer in dem entsprechenden Bereich um vorsichtige Fahrweise. Aufgrund der Reinigungsarbeiten kann es stellenweise immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

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