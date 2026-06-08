Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizeibeamte führen erfolgreiche Reanimation durch -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am Freitag (05. Juni) haben sich vor der Polizeiwache in Siegen-Weidenau dramatische Szenen abgespielt. Ein 37-jähriger Autofahrer hatte sich verzweifelt an die Polizei gewandt. Sein 41-jähriger Beifahrer war kurz zuvor während der Fahrt auf der HTS bewusstlos zusammengesackt.

Gegen 13:00 Uhr war der 37-Jährige mit seinem Beifahrer auf der HTS unterwegs. Der 41-Jährige klagte über Unwohlsein, plötzlich sackte er kurz darauf auf dem Autositz zusammen. Der Fahrer entschloss sich, in dieser Notlage die Polizeiwache in Siegen-Weidenau anzufahren. Dort eingetroffen, stellte er das Fahrzeug vor dem Eingang der Wache ab.

In kürzester Zeit waren ein 44-jähriger Polizeihauptkommissar und ein 26-jähriger Polizeikommissar am Pkw und holten den Beifahrer aus dem Fahrzeug. Zuvor hatte man noch die Rettungsleitstelle alarmiert. Schnell stellte sich bei der weiteren Überprüfung heraus, dass der 41-Jährige einen Herzkreislaufstillstand hatte. Die beiden Beamten begonnen unverzüglich mit der Reanimation. Die Kräfte des kurze Zeit später eintreffenden Rettungswagens vergewisserten sich, dass die Beamten die Erste Hilfe-Maßnahmen richtig durchführten und ließen die beiden Ordnungshüter die Maßnahmen fortsetzen. Sie selber bereiteten alles für die Übernahme durch den ebenfalls alarmierten Notarzt vor. Bis dieser eintraf, führten sie unter Anweisung der Rettungskräfte weiterhin die Reanimationsmaßnahmen durch. Der mit dem Rettungshubschrauber eintreffende Notarzt übernahm anschließend die weitere Versorgung des Patienten.

Nach aktuellem Stand hat sich der Zustand des 41-Jährigen im Krankenhaus stabilisiert und er ist wieder wohlauf. Der Leiter der Polizeiwache, Erster Polizeihauptkommissar Andreas Hartmann, zeigte sich sehr erfreut über diesen erfolgreichen Einsatz: "Wir haben seit geraumer Zeit eine Kooperation mit dem DRK, die uns in Sachen Erste Hilfe-Beschulung noch einmal auf ein anderes Level gehoben hat. Einsätze wie dieser belegen, wie wichtig und erfolgreich diese Fortbildungen sind."

Nicht nur die beiden erfolgreichen Ersthelfer drücken dem 41-jährigen die Daumen für eine vollständige Genesung.

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