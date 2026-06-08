PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Viel zu laut und viel zu tief - Polizisten ziehen Golf R aus dem Verkehr #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (08.06.2026) ist es Beamten der Polizeiwache in Siegen gelungen einen Golf R aus dem Verkehr zu ziehen.

Der Wagen fiel den Polizisten gegen 01:15 Uhr im Bereich der Geisweider Straße auf. Häufiges Abgasknallen und eine erhebliche Lautstärke im Fahrbetrieb verschafften dem 25-jährigen Fahrer eine Kontrolle. In dieser bestätigte sich der Verdacht der Ordnungshüter. Neben der Abgasanlage war auch das Gewindefahrwerk verändert. Die Beamten stellten den Golf daher zur weiteren Überprüfung sicher. Den 25-Jährigen erwarten nun mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Polizeirat Marcel Zirnsak, Leiter der Direktion Verkehr, nutzt den Sachverhalt, um eine klare Botschaft zu senden: "Getunte Fahrzeuge haben ihren optischen Reiz. Aber: Tunt legal und sicher! Ansonsten schreitet die Polizei konsequent ein."

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren