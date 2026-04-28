Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Unbekannte brechen Urnenkammer auf Lindenberg-Friedhof auf -#polsiwi
Siegen (ots)
Am gestrigen Montagnachmittag (27. April) haben Mitarbeiter des städtischen Grünflächenamtes den Aufbruch einer Urnenkammer entdeckt.
Die städtischen Angestellten waren mit Mäharbeiten beschäftigt. Dabei fiel ihnen eine aufgebrochene Tür zu einer Urnengrabkammer auf. In der Kammer selbst befanden sich noch Urnen.
Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung des Sachverhaltes übernommen. Ob der oder die Täter Urnen entwendet haben, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der genaue Tatzeitraum kann bislang nicht benannt beziehungsweise eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02732/909-0 entgegen.
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