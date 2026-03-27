Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Rollerfahrer flüchtete vor Polizei - Diese sucht nun gefährdete Fußgänger -#polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen (26. März) ist ein 17-jähriger Rollerfahrer vor der Polizei geflüchtet.

Einer Polizeistreife fiel das Fahrzeug gegen 09:45 Uhr an der Kreuzung Geisweider Straße / Bahnstraße auf. Der Motorroller hatte augenscheinlich keine Kennzeichen. Die Beamten entschlossen sich daher zu einer Verkehrskontrolle und gaben dem Rollerfahrer Anhaltezeichen. Dieser beschleunigte statt anzuhalten das Zweirad und fuhr in Richtung Marktstraße und anschließend in Richtung Röntgenstraße weiter. Die Beamten fuhren mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn hinterher. Die Fahrt ging über die Rijnsburger Straße, Ruhrststraße, einem Fußweg Richtung "Im Wiesental" weiter und endete letztlich in der Sedanstraße.

Während der Nachfahrt umkurvte der 17-Jährige immer wieder Fußgänger, die sich, zum Teil auch an Zebrastreifen, auf der Fahrbahn befanden.

In der Sedanstraße blieb der 17-Jährige dann am Fahrbahnrand stehen. Bei der Kontrolle konnte er keine Fahrerlaubnis vorweisen. Der Roller war nicht zugelassen und somit auch ohne Versicherungsschutz unterwegs. Einen Eigentumsnachweis konnte der Jugendliche nicht erbringen. Da ein Diebstahl des motorisierten Zweirads nicht ausgeschlossen werden konnte, stellten die Polizeibeamte das Gefährt sicher. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen der fehlenden Fahrerlaubnis und des fehlenden Versicherungsschutzes. Außerdem ermittelt das Verkehrskommissariat wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Diesbezüglich bittet die Polizei, dass sich Verkehrsteilnehmer, insbesondere betroffene Fußgänger, die durch die Fahrweise des 17-Jährigen gefährdet wurden, unter der Telefonnummer 0271/7099-0 zu melden.

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