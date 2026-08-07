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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vandalismus an Bushaltestellen in Hennef und Lohmar - Polizei bittet um Hinweise

Hennef/Lohmar (ots)

In den vergangenen Tagen häufen sich Meldungen über beschädigte Bushaltestellen in Hennef und Lohmar. Im Zeitraum vom 31. Juli bis 03. August wurden in verschiedenen Ortsteilen in Hennef an insgesamt acht Bushaltestellen die Wartehäuschen durch Unbekannte beschädigt. In allen Fällen wurden einzelne Glasscheiben zerstört. Im gleichen Zeitraum wurden in verschiedenen Ortsteilen in Lohmar insgesamt fünf Bushaltestellen beschädigt. Auch hier wurden einzelne Glasscheiben zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Aufgrund der gleichen Vorgehensweise und dem gleichen Tatzeitraum ist ein Zusammenhang der Taten nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den verursachenden Personen geben können werden gebeten, sich bei der örtlich zuständigen Polizeiwache unter der 02241 541-3521 (Hennef) oder 02241 541-3121 (Lohmar) zu melden. (Pa)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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