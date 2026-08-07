Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auto erfasst Fahrradfahrer

Lohmar (ots)

Am Donnerstag (06. August) erfasste ein Auto einen 91-jährigen Radfahrer auf der Bundesstraße 484 (B484) in Lohmar. Der Mann aus Overath befand sich gegen 16:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf einer Querungshilfe mittig der B484 in Höhe der Einmündung Wahlscheider Straße. Eine 41-jährige Frau aus Wachtberg fuhr mit ihrem Seat auf der B484 in Richtung Lohmar. Als sich die Autofahrerin kurz vor der Querungshilfe befand, betrat der Senior mit seinem Fahrrad plötzlich die Fahrbahn. Die 41-Jährige bremste, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Radfahrer. Dabei schlug der Senior, der einen Fahrradhelm trug, mit seinem Kopf auf die Windschutzscheibe und verletzte sich schwer. Der ansprechbare Overather kam in eine Unfallklinik. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte unter anderem durch Zuhilfenahme einer Drohne die objektiven Unfallspuren. Beide Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Pa)

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