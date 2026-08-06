Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Opel-Kombi kollidiert frontal mit Ampel

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Troisdorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (05. August) wurde die Polizei gegen 16.40 Uhr zur Autobahnausfahrt Troisdorf-Spich gerufen.

Ein 30-jähriger aus Bonn war beim Verlassen der Autobahn 59 mit seinem Opel-Kombi frontal gegen einen Ampelmast auf der Kriegsdorfer Straße gefahren. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Vermutlich war der 30-Jährige nicht angeschnallt. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Der Pkw des Bonners musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Zur Reparatur der völlig beschädigten Ampelanlage wurde eine Fachfirma hinzugezogen.

Durch Zeugenangaben ergaben sich Hinweise, dass der Unfallfahrer möglicherweise einen "Sekundenschlaf" gehabt habe. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wegen körperlicher Mängel ein. (Bi)

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