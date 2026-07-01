Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: B42 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Koblenz (ots)

Die Polizei Koblenz wurde heute gegen 08:53 Uhr über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B42 zwischen Ehrenbreitstein und Urbar informiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Pkw auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Pkw im Gegenverkehr. Durch den Verkehrsunfall wurden zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Aufgrund der noch andauernden Unfallaufnahme vor Ort kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Strecke.

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