Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Sankt Augustin: Täter brechen Terrassentür auf

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (05. August), zwischen 3:00 und 12:30 Uhr, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Arnold-Janssen-Straße in Sankt Augustin ein. Während die Bewohner abwesend waren, näherten sich die Einbrecher durch den Garten und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Sie durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten vermutlich den Schmuck der Ehefrau. Die leere Schmuckschatulle lag auf dem Bett.

Der Ehemann entdeckte den Einbruch, als er gegen 12:30 Uhr von der Arbeit nach Hause kam. Er bemerkte die leicht geöffnete Terrassentür und erkannte das Chaos im Schlafzimmer.

Über das gesamte Diebesgut gibt es noch keine gesicherten Informationen. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch unter der Telefonnummer 02241 541-3321.

Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz bietet regelmäßig kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchschutz an. Anmeldungen unter 02241 541-4777 oder per E-Mail: vorbeugung-su@polizei.nrw.de. #keinbruch (Bi)

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