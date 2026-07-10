Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: unberechtigtes Betreten eines Grundstücks, Hund schlägt Eindringling in die Flucht

Esch (ots)

Am 09.07.2026 gegen 07:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem Grundstück im Bereich der Grafenstraße in Esch.

Hier war er augenscheinlich über den Zaun des Anwesens geklettert.

Der sich auf dem Grundstück befindliche Hund schlug den Eindringling in der Flucht.

Die Hintergründe dieser Tat sind bisher unbekannt.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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