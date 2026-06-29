Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 29.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Entwendeter Pkw nach Verfolgungsfahrt gestoppt++Schwerer Verkehrsunfall++ Einbruch in Restaurant++Verkehrsunfallflucht++

Ostrhauderfehn - Entwendeter Pkw nach Verfolgungsfahrt gestoppt

Am 29.06.2026 gegen 00:35 Uhr kam es in Ostrhauderfehn, im Bereich der Hauptstraße, zu der unbefugten Ingebrauchnahme eines Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen war bereits am Freitag, 26.06.2026, der Fahrzeugschlüssel eines VW Golf entwendet worden. In der Nacht zu Montag wurde der Pkw eines 26-jährigen Geschädigten unbefugt in Gebrauch genommen.

Gegen 02:00 Uhr konnte das entwendete Fahrzeug im Bereich Idafehn durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt werden. Die Fahrzeuginsassen reagierten nicht auf die Anhaltesignale und setzten ihre Fahrt fort. Die anschließende Verfolgungsfahrt endete schließlich in Papenburg.

Dort konnte der Pkw an der Weiterfahrt gehindert werden. Während der Fahrt kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen, zeitweise bis zu 160 km/h, sowohl inner- als auch außerhalb geschlossener Ortschaften. Zudem kam es im Bereich Ostrhauderfehn und Strücklingen zu gefährlichen Verkehrssituationen, unter anderem mit entgegenkommenden Fahrzeugen.

Nachdem das Fahrzeug gestoppt werden konnte, flüchteten die drei männlichen Fahrzeuginsassen zunächst zu Fuß in ein Papenburger Siedlungsgebiet. Sie konnten jedoch kurze Zeit später durch die eingesetzten Kräfte gestellt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rhauderfehn - Schwerer Verkehrsunfall

Am 28.06.2026 kam es gegen 11:20 Uhr in Rhauderfehn, auf der L84, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 84-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw der Marke VW Golf die Landesstraße in Richtung Hauptstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf touchierte sie zunächst einen Leitpfosten, einen Verteilerkasten sowie eine Straßenlaterne und kollidierte anschließend mit einem Baum.

Die 84-Jährige wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Unfallstelle durch die Feuerwehr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Leer - Einbruch in Restaurant

In der Zeit zwischen dem 28.06.2026, 03:00 Uhr, und 07:00 Uhr kam es in Leer, in der Bremer Straße, zu einem Einbruch.

Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem dortigen Restaurant. Anschließend wurde Diebesgut im Wert eines unteren dreistelligen Betrages entwendet.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen dem 28.06.2026, 00:00 Uhr, und 01:00 Uhr kam es in Westoverledingen, in der Beethovenstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem Pkw vermutlich vom dortigen Wendehammer kommend die Beethovenstraße in Richtung Johann-Strauss-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne.

Durch den Unfall entstand Sachschaden an der Laterne sowie an der Pflasterung im mittleren vierstelligen Bereich. Die verursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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