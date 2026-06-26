Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 26.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht in Leer - Zeugen gesucht++ Rauchentwicklung Wohnmobil++ Sachbeschädigung an Gebäude eines Bürgervereins - Zeugen gesucht++

Leer - Verkehrsunfallflucht in Leer - Zeugen gesucht

Am 25.06.2026 kam es in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:20 Uhr in der Großen Roßbergstraße in Leer zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein ordnungsgemäß geparkter grauer Mitsubishi Space Star beschädigt. Das Fahrzeug stand in der letzten Parkbucht auf der rechten Seite, wenn man die Große Roßbergstraße vom Bahnhof kommend befährt.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer dürfte die Große Roßbergstraße aus Richtung Bahndamm kommend befahren und dabei den Außenspiegel auf der Fahrerseite des Mitsubishi gestreift und beschädigt haben. Anschließend entfernte sich die verursachende Person, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Rauchentwicklung Wohnmobil

Am 25.06.2026 kam es gegen 17:30 Uhr in der Straße Am Neuen Seedeich in Emden zu einer Rauchentwicklung an einem Wohnmobil.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Motorraumes eines dort abgestellten Wohnmobils der Marke Mercedes-Benz zu einem Brand. Der 53-jährige Meldende konnte das Feuer eigenständig löschen.

Das Wohnmobil wurde abgeschleppt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Emden - Sachbeschädigung an Gebäude eines Bürgervereins - Zeugen gesucht

Am 25.06.2026 kam es gegen 20:00 Uhr an einem Gebäude eines Bürgervereins in der Auricher Straße in Emden zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen warf eine bislang unbekannte Person mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Fenster des Gebäudes. Hierdurch entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur verursachenden Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell