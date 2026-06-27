POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 27.06.2026
PI Leer/Emden (ots)
++ Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss ++
Landkreis Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss In der Nacht des 27.06.2026, gegen 01:00 Uhr, befuhr ein 28jähriger Mann aus Ostrhauderfehn mit seinem Pkw die Wilhelmine-Siefkes-Straße in Ostrhauderfehn. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamtinnen fest, dass der 28jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei dem 28jährigen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
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