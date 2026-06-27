Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 27.06.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss ++

Landkreis Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss In der Nacht des 27.06.2026, gegen 01:00 Uhr, befuhr ein 28jähriger Mann aus Ostrhauderfehn mit seinem Pkw die Wilhelmine-Siefkes-Straße in Ostrhauderfehn. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamtinnen fest, dass der 28jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei dem 28jährigen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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