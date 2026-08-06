Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: "Sommerglätte" gefährlich wie Schnee - 21-jährige Autofahrerin leicht verletzt

Sankt Augustin (ots)

Eine 21-jährige Audi-Fahrerin verlor vermutlich wegen "Sommerglätte" beim Abbiegen die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen den Bordstein. Sie erlitt leichte Verletzungen. Am späten Montagabend (03. August) bog die junge Frau in Sankt Augustin von der Meindorfer Straße nach rechts in die Mittelstraße ein. Auf der regennassen Fahrbahn geriet ihr Pkw ins Schleudern.

Sommerglätte entsteht nach einem Sommerregen, wenn Staub, Pollen, Ruß und Reifenabrieb mit Wasser einen rutschigen Film bilden. Dieser Film kann die Reifenhaftung auf etwa 20 Prozent des Normalwerts reduzieren. Motorrad-, Roller- und Fahrradfahrer riskieren bei Brems- oder Lenkmanövern Stürze. Autofahrer müssen mit längerem Bremsweg und unkontrolliertem Ausbrechen in Kurven rechnen.

Daher: Geschwindigkeit reduzieren, sanft lenken und bremsen, Abstand halten. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell