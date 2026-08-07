Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sachbeschädigung an Schule

Zeugen gesucht

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstagmittag (06. August) entdeckte der Hausmeister einer Schule in Sankt Augustin-Menden gegen 12:00 Uhr diverse beschädigte Fensterscheiben am Gebäude an der Siegstraße. Er verständigte die Polizei und gab an, dass am Vortag gegen 11:00 Uhr noch alles in Ordnung gewesen sei. Die beschädigten Fensterscheiben befinden sich an verschiedenen Gebäudetrakten des Schulkomplexes. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeuginnen und Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter 02241 541-3321 zu melden. (Pa)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell