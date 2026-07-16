Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau tanzt mit 1,5 Promille neben Pkw

Eitorf (ots)

In Eitorf trafen Polizisten am Mittwoch (15. Juli) auf eine Frau, die betrunken neben ihrem Pkw tanzte. Eine Zeugin hatte sich bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass eine Autofahrerin an der Landesstraße 333 auf einem Schotterparkplatz herumschreien würde. Die Beamten trafen vor Ort gegen 20:00 Uhr auf eine 53 Jahre alte Polin, die auf dem Parkplatz nicht nur schrie, sondern auch tanzte. Dabei wirkte die Frau deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Da sich keine weiteren Personen auf dem Parkplatz befanden und die Motorhaube des auf die Frau zugelassenen polnischen Pkw noch warm war, ergab sich der Verdacht, dass die 53-Jährige unter Alkoholeinfluss stehend ihren Renault geführt hatte. Sie wurde daher mit zu einer Polizeiwache genommen, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Im Anschluss an alle polizeilichen Maßnahmen und Entrichtung einer Sicherheitsleistung wurde die Polin entlassen. (Bei einer Sicherheitsleistung handelt es sich um die Hinterlegung eines Geldbetrages, der die Kosten des Strafverfahrens und der zu erwartenden Geldbuße decken soll.) Die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde der 53-Jährigen ausdrücklich untersagt. Sie muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (Uhl)

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