Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Troisdorf (ots)

In Troisdorf waren am Dienstag (07. Juli) falsche Handwerker unterwegs. Zunächst klingelte gegen 10:30 Uhr ein Mann in der Adolf-Friedrich-Straße an der Wohnungstür einer älteren Dame. Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, der etwas an den Wasserleitungen kontrollieren müsse. Da die Bewohnerin ein ungutes Gefühl hatte, ließ sie den Mann nicht hinein, so dass er sich unverrichteter Dinge wieder in unbekannte Richtung entfernte. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,75m groß, mit Hemd, Krawatte, dunkler Jacke mit unbekanntem Abzeichen und dunkelblauer Hose bekleidet. Das Haar soll dunkel, etwas länger und zurückgegelt gewesen sein. Gegen 11:45 Uhr schellte es wenige hundert Meter entfernt in der Julius-Leber-Straße. Hier erklärte wieder ein Mann, der sich als Handwerker ausgab, er müsse etwas an den Wasserleitungen überprüfen. Die Bewohnerin ließ den Mann ein und begab sich mit ihm ins Badezimmer, wo er sich am Wasserhahn zu schaffen machte. Dabei schloss er mehrfach die Badezimmertür, obwohl die Seniorin ihn bat, dies zu unterlassen. Die Wohnungstür war während der Zeit wahrscheinlich nicht verschlossen. Nachdem der angebliche Wasserwerker sich wieder verabschiedet hatte, überkam die Frau ein merkwürdiges Gefühl und sie begab sich in ihr Schlafzimmer. Dort stellte sie fest, dass ihre Schmuckschatulle mit Goldschmuck im Wert von schätzungsweise 5.000 Euro gestohlen worden war. Der Tatverdächtige wurde als circa 1,65 m groß, blond und mit dunkler Hose und Jacke mit einem Logo bekleidet beschrieben. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein Tatzusammenhang wird geprüft. Zeugen, die im Bereich der Tatorte etwas Auffälliges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 02241 541-3221 zu melden. Die Polizei warnt ausdrücklich immer wieder vor dieser betrügerischen Masche. Lassen Sie keine Unbekannten in ihre Wohnung. Seien Sie misstrauisch - besonders wenn der Besuch unangekündigt kommt. Lassen Sie sich Ausweise vorzeigen und fragen Sie telefonisch bei der Stelle nach, von der der Besucher vorgibt, geschickt worden zu sein. Ziehen Sie weitere Personen hinzu und verständigen Sie im Zweifel die Polizei. Warnen Sie vor allem ältere Menschen in ihrem Umfeld, da sie besonders häufig zum Opfer dieser Betrugsart werden. (Uhl) #SicherImAlter

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