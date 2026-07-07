Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Festnahmen nach Wohnungseinbruch

Hennef (ots)

In der Nacht zu Montag (06. Juli) wurden nach einem Wohnungseinbruch in Hennef drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Gegen 04:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei verdächtige Personen auf einem Grundstück an der Straße "Am Mühlengraben". Nach seinen Angaben beobachtete er drei Personen im Garten eines Reihenendhauses. Da eine der Personen eine Brechstange mit sich führte und zudem Licht einer Taschenlampe wahrnehmbar war, vermutete der Zeuge einen Einbruch und verständigte die Polizei.

Mehrere Streifenwagen begaben sich umgehend zur Einsatzörtlichkeit. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen ebenfalls Licht im Gartenbereich wahr und hörten das Zerbrechen einer Glasscheibe. Als sie sich dem Grundstück näherten, flüchtete ein Mann beim Erblicken der Einsatzkräfte aus dem Garten.

Zeitgleich stellten die Beamten eine offenstehende Terrassentür fest. Die Scheibe der Tür war offenbar mit einem Pflasterstein eingeworfen worden. Darüber hinaus wurden Hebelspuren am Türrahmen festgestellt. Im Wohnhaus trafen die Polizisten auf die Bewohner, die den Einbruch bis dahin nicht bemerkt hatten. Die Tatverdächtigen hatten das Haus bereits verlassen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der zuvor geflüchtete Tatverdächtige wenig später versteckt hinter einer Mülltonne an der Stoßdorfer Straße angetroffen werden. Der 18-jährige Hennefer gab an, seinen Rucksack im Haus vergessen zu haben und sich deshalb Zutritt verschafft zu haben.

Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Während des Transports zur Polizeiwache trafen die Einsatzkräfte auf zwei weitere junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren aus Hennef, auf die die zuvor angegebene Personenbeschreibung des Zeugen zutraf. Im Rahmen der Personenkontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Tatbeteiligung. Die beiden Männer gaben an, sich mit dem Festgenommenen getroffen zu haben. Von einem Einbruch hätten sie jedoch nichts gewusst. Auch sie wurden vorläufig festgenommen.

Im Wohnhaus fanden die Polizeibeamten einen Rucksack, den der 18-Jährige zuvor als sein Eigentum bezeichnet hatte. Tatsächlich gehörte dieser den Bewohnern des Hauses. Darin befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige den Rucksack mit der Beute beim Eintreffen der Polizei im Haus zurückgelassen.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die beiden mutmaßlichen Mittäter mangels Haftgründen entlassen. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene 18-Jährige wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Das Ergebnis über eine mögliche Haftstrafe steht noch aus. (Re)

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