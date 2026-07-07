PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Reitanlage
Sättel gestohlen

Niederkassel (ots)

In Niederkassel kam es zu einem Einbruch in eine Reitanlage, bei der Sättel gestohlen wurden. Eine Zeugin gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, die Anlage an der Langeler Straße im Ortsteil Lülsdorf am Sonntag (05. Juli) gegen 22:30 Uhr verlassen zu haben. Zu diesem Zeitpunkt sei noch alles in Ordnung gewesen. Am Montagmorgen (06. Juli) habe die Frau dann festgestellt, dass Unbekannte sich Zugang zum Gelände verschafft haben müssen. Hier brachen der oder die Täter mehrere Spinde auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei Sättel im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Wer im Tatzeitraum im Bereich der Reitanlange etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib der Beute machen kann, wird gebeten sich unter 02241 541-3221 zu melden. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 10:20

    POL-SU: Einbruch auf Schulgelände / Sporthalle verwüstet

    Eitorf (ots) - In Eitorf sind am zurückliegenden Wochenende Unbekannte in eine Sporthalle eingedrungen und haben diese verwüstet. Ein Mitarbeiter der Schule gab an, dass der Tatzeitraum zwischen Freitagabend (03. Juli), 20:45 Uhr und Montagmorgen (06. Juli), 09:00 Uhr liegen müsse. Während dieser Zeit näherten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter dem rückwärtigen Eingang der alten Sporthalle auf dem ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 10:19

    POL-SU: Mit Lachgas gegen Mauer gefahren / Führerschein und Auto sichergestellt

    Lohmar (ots) - In Lohmar fuhr am Montag (06. Juli) ein Mann unter Drogeneinfluss mit seinem Auto vor eine Mauer. Dies beobachteten gegen 17:10 Uhr zwei Zeuginnen, die auch sahen, wie der Mann nach der Kollision aus dem Pkw stieg und dabei einen leeren Ballon am Mund hatte und den Eindruck erweckte, unter Drogeneinfluss zu stehen. Der Verdächtige habe den Schaden am ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 12:34

    POL-SU: Drei Festnahmen nach körperlicher Auseinandersetzung in kommunaler Unterkunft

    Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Am Sonntagabend (05. Juli) kam es in einer kommunalen Unterkunft an der Ohlenhohnstraße in Neunkirchen-Seelscheid zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Drei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Gegen 19:15 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis Kenntnis von einer Schlägerei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren