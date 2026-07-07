Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Reitanlage

Sättel gestohlen

Niederkassel (ots)

In Niederkassel kam es zu einem Einbruch in eine Reitanlage, bei der Sättel gestohlen wurden. Eine Zeugin gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, die Anlage an der Langeler Straße im Ortsteil Lülsdorf am Sonntag (05. Juli) gegen 22:30 Uhr verlassen zu haben. Zu diesem Zeitpunkt sei noch alles in Ordnung gewesen. Am Montagmorgen (06. Juli) habe die Frau dann festgestellt, dass Unbekannte sich Zugang zum Gelände verschafft haben müssen. Hier brachen der oder die Täter mehrere Spinde auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei Sättel im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Wer im Tatzeitraum im Bereich der Reitanlange etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib der Beute machen kann, wird gebeten sich unter 02241 541-3221 zu melden. (Uhl)

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