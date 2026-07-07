Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
POL-SU: Einbruch auf Schulgelände
Sporthalle verwüstet
Eitorf (ots)
In Eitorf sind am zurückliegenden Wochenende Unbekannte in eine Sporthalle eingedrungen und haben diese verwüstet. Ein Mitarbeiter der Schule gab an, dass der Tatzeitraum zwischen Freitagabend (03. Juli), 20:45 Uhr und Montagmorgen (06. Juli), 09:00 Uhr liegen müsse. Während dieser Zeit näherten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter dem rückwärtigen Eingang der alten Sporthalle auf dem Schulgelände an der Brückenstraße. Die Tür wurde gewaltsam geöffnet und das Innere der Sportstätte verwüstet, indem unter anderem drei Feuerlöscher entleert wurden. Des Weiteren entwendeten der oder die Täter einen Sprungkasten im Wert von etwa 350 Euro, bevor sie unerkannt entkamen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, sich unter 02241 541-3421 zu melden. (Uhl)
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