Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Raubüberfall

Täter flüchten mit Motorroller

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (07. Juli) kam es in Troisdorf-Spich zu einem Raubüberfall. Die 26 Jahre alte Geschädigte aus Brühl alarmierte die Polizei und gab an, sich gegen 15:15 Uhr mit einem potentiellen Käufer für ein Smartphone getroffen zu haben, das sie online zum Verkauf angeboten hatte. Der Unbekannte schlug als Treffpunkt die Lütticher-Straße in einem Gewerbegebiet im Ortsteil Spich an. Er gab vor, dort zu arbeiten. Als die Frau am Treffpunkt eintraf, habe der Mann, der als Anfang 20, mit kurzen Haaren und weißem T-Shirt bekleidet beschrieben wurde, bereits am Fahrbahnrand auf sie gewartet. Die Brühlerin parkte sodann ihr Auto und holte das angebotene blaue iPhone 17 Pro Max aus dem Kofferraum. Der mutmaßliche Käufer nahm das originalverpackte Gerät in die Hand, um es vorgeblich genauer anzuschauen. Plötzlich rannte er mit dem Karton davon und stieg zu einem augenscheinlich wartenden Komplizen auf einen roten Motorroller, der auf der Antwerpener Straße wartete. Die Geschädigte rannte hinterher und versuchte, die Unbekannten an der Flucht zu hindern und ihr Mobilfunkgerät zurückzuerlangen. Dabei wurde sie derart weggeschubst, dass sie zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend mit der Beute im Wert von rund 1.300 Euro auf dem Roller in Richtung Köln. Die 39 Jahre alte Begleiterin, die das Geschehen vom Auto aus mitverfolgt hatte, bestätigte die Angaben der 26-Jährigen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen und bitten Zeugen, die Angaben zu Tat, Tätern oder Verbleib des Diebesguts machen können, sich unter 02241 541-3221 zu melden. (Uhl)

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