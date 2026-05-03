Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person
Hattingen (ots)
Am 02.05.2026, gegen 15:40 Uhr, befährt ein 18-jähriger Mann aus Velbert mit seinem Motorrad die Felderbachstraße in Fahrtrichtung Sprockhövel Herzkamp. In einer Rechtskurve kommt der Kradfahrer vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Hecke. Dabei verletzt er sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Er wird einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.
Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.
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