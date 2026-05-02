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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schwelm (ots)

Am 01.05.2026, gegen 14:58 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Sprockhöveler mit seinem Fahrrad das Waldgebiet angrenzend zur Hattinger Straße in Schwelm. Dabei kam er aufgrund einer Bodenwelle zu Sturz und verletzte sich leicht. er wurde mittels Rettungswagen in das angrenzende Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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