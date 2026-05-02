Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Schwelm (ots)
Am 01.05.2026, gegen 14:58 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Sprockhöveler mit seinem Fahrrad das Waldgebiet angrenzend zur Hattinger Straße in Schwelm. Dabei kam er aufgrund einer Bodenwelle zu Sturz und verletzte sich leicht. er wurde mittels Rettungswagen in das angrenzende Krankenhaus verbracht.
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