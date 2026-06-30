Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Siegburg (ots)

Am Montag (29. Juni) fiel Polizeibeamten in Siegburg ein Smartfahrer auf, der dann gegen 15:30 Uhr im Bereich der Barbarossastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Auf die Aufforderung der Beamten, Führerschein und Fahrzeugschein auszuhändigen, gab der 30 Jahre alte Bonner an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Im Kontakt mit dem Mann bemerkten die Polizisten Auffälligkeiten an dessen Pupillen. Ein freiwilliger Drogenschnelltest ergab vor Ort, dass der Kontrollierte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde daher mit zur nächsten Polizeiwache genommen, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten fertigten derweil eine Anzeige, in der der 30-Jährige sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten muss. Auch gegen die 63-jährige Halterin des Pkw wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Vorwurf hier: Sie ließ es zu oder ordnete an, dass jemand ihr Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis führte. (Uhl)

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