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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vandalismus an Bushaltestelle
Polizei bittet um Zeugenhinweise

Siegburg (ots)

Eine Zeugin meldete am Montag (29. Juni) der Polizei eine beschädigte Bushaltestelle in Siegburg-Kaldauen. Die Frau gab an, die Bushaltestelle "Kaldauen Post" an der Hauptstraße am Sonntagabend (28. Juni) gegen 20:00 Uhr noch in unbeschädigtem Zustand gesehen zu haben. Am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr habe die Melderin dann gesehen, dass ein Glaselement zerstört worden und der Boden im Umfeld mit Scherben übersät war. Der Schaden wird auf einen hohen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich unter 02241 541-3121 zu melden. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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