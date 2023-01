Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Campingmobil kollidiert mit dem Gegenverkehr - ein Leichtverletzter

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Ein 64-jähriger Neunkirchen-Seelscheider fuhr am Dienstagvormittag (10. September) auf der Zeithstraße durch Seelscheid in Fahrtrichtung Siegburg. In Höhe der Hausnummer 81 wollte er gegen 10.30 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes-SUV nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Ihm kam ein grünes VW-Campingmobil entgegen, das von einem 75-jährigen Troisdorfer gesteuert wurde. Der 64-Jährige hielt auf der Fahrbahn an, um das entgegenkommende Fahrzeug passieren zu lassen. Aus ungeklärten Gründen geriet der 75-Jährige beim Vorbeifahren jedoch in den Gegenverkehr und prallte gegen die Front des wartenden Mercedes. Anschließend fuhr der VW-Bus noch einige Meter weiter und prallte gegen zwei Straßenbäume. Dort blieb der Wagen stehen. Der 75-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Das Campingmobil musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die angeforderte Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, warum der Troisdorfer in den Gegenverkehr geraten war. (Bi)

