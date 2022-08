Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau überweist 3.333 Euro an Betrüger

Sankt Augustin (ots)

Am Samstagvormittag (13.08.2022) wurde eine 54-jährige Sankt Augustinerin Opfer eines Telefon-Betrugs. Die Frau gab der Polizei gegenüber an, dass sie sich gegen 11:05 Uhr auf der Webseite der Kreissparkasse Köln zum Online-Banking anmeldete. Ihr wurde sogleich eine Meldung angezeigt, wonach sie ihre Push-Tan aktivieren solle. Zeitgleich habe die 54-Jährige einen Anruf einer Frau bekommen, die sich als Mitarbeiterin der Sparkasse ausgab und im Folgenden erklärte, wie die angebliche Push-Tan-Freigabe erfolge. Die Sankt Augustinerin folgte den Anweisungen. Erst am Ende des Telefonates mit der Unbekannten habe sich die Bankkundin gewundert und ihrerseits bei der Kreissparkasse angerufen. Dort wurde ihr bestätigt, dass 3.333 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden. Die Sparkasse wolle sich nun um eine Rückbuchung bemühen. Die Polizei gibt an, dass es eine Vielzahl solcher Betrugsversuche gebe und warnt weiterhin davor, telefonisch sensible Daten preiszugeben. (Uhl)

