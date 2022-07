POL-SU: Polizei löscht brennende Wiese

Siegburg (ots) - Innerhalb von 30 Minuten meldeten sich am Dienstagmittag (26.07.2022) zwei Geschädigte bei der Siegburger Polizei, denen beim Einkaufen in der Fußgängerzone die Portemonnaies entwendet wurden. Die 67 und 79 Jahre alten Geschädigten aus Siegburg und Much waren zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr in verschiedenen Geschäften rund um den Siegburger Markt einkaufen. Beim Bezahlen in weiteren Geschäften fiel ...

