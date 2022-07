Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung - Dreiste Handydiebe

Sankt Augustin (ots)

Am 08.06.2022 gegen 17.30 Uhr haben die beiden abgebildeten Personen mutmaßlich fünf Smartphones der Marke Xiaomi mit einem Stückpreis von rund 300 Euro aus einem Elektronikgroßmarkt in Sankt Augustin entwendet. Der Verdächtige mit der schwarzen Jacke entfernte im Laden die Diebstahlsicherungen der ausgelegten Smartphones und reichte die Beute an seinen Mittäter mit dem Anglerhut weiter. Der unbekannte Mittäter ließ die Geräte dann in seiner vermutlich präparierten Tasche verschwinden. Anschließend verließen beide das Geschäft ohne zu zahlen in unbekannte Richtung.

Die Tatverdächtigen wurden bei dem Diebstahl von der Videoüberwachungsanlage des Elektromarktes aufgezeichnet. Bilder der Aufzeichnung werden nun aufgrund eines richterlichen Beschlusses zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221.

Lichtbilder der mutmaßlichen Diebe finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/83945. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell