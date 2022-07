Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch ins Freibad - Diebe stehlen die Fundsachen

Sankt Augustin (ots)

Am Montagmorgen (25.07.2022) gegen 07.00 Uhr stellte der Schichtleiter des Sankt Augustiner Freibades an der Husarenstraße fest, dass die Tür des Dienstraumes der Rettungsschwimmer aufgebrochen worden war. Am Sonntagabend (24.07.2022) war noch alles in Ordnung. Der Raum liegt auf dem umzäunten Gelände des Bades. Vermutlich waren die Täter über den Zaun geklettert.

Die Einbrecher hatten zwei Schränke durchsucht und sich anschließend am Fundsachenkarton bedient. Besondere Wertgegenstände außer den von Badegästen zurückgelassenen Sachen waren nicht in dem Karton. Was fehlt, kann erst nach Auswertung des Fundbuches gesagt werden. Vor der Tür des aufgebrochenen Raumes lag ein Mund-Nasen-Schutz, der möglicherweise von den Tätern zurückgelassen wurde. Die Polizei stellte die Maske als Spurenträger sicher.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

