POL-SU: Pedelecfahrer erschreckt Pferd - Radfahrer und Reiterin verletzt

Much (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Much wurden am Sonntagnachmittag (24.07.2022) ein Pedelecfahrer und eine Reiterin verletzt. Der 45-jährige Pedelecfahrer war so schnell einen Berg runtergefahren, dass er stürzte. Das Pferd bekam einen Schreck, scheute und die Reiterin konnte sich nicht mehr halten.

Der Pedelecfahrer fuhr gegen 14:50 Uhr auf einem land- und forstwirtschaftlichen Weg bergab in Richtung Much. Nach Angaben der 47-jährigen Reiterin kam er sehr schnell um eine Kurve gefahren und musste eine Vollbremsung machen, um nicht mit ihr oder ihrer Begleiterin zu kollidieren. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte in einen Graben. Ihr Pferd erschreckte sich und galoppierte eine Böschung hinunter, wobei die Frau aus Much vom Pferd fiel. Ihre Begleiterin sowie ein weiterer Zeuge konnten den Unfallhergang bestätigen.

Der Pedelecfahrer aus Much verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Reiterin wurde leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Pferd sowie das ihrer Begleiterin blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Gegen den Pedelecfahrer wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gefertigt. (fh)

