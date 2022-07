POL-SU: Wohnungseinbrecher nutzen Kurzurlaub zur Tat

Much (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Much wurden am Sonntagnachmittag (24.07.2022) ein Pedelecfahrer und eine Reiterin verletzt. Der 45-jährige Pedelecfahrer war so schnell einen Berg runtergefahren, dass er stürzte. Das Pferd bekam einen Schreck, scheute und die Reiterin konnte sich nicht mehr halten. Der Pedelecfahrer fuhr gegen 14:50 Uhr auf einem land- und ...

