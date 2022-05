POL-SU: Trickbetrüger erbeuten vierstelligen Betrag

Hennef (ots) - Am 09.03.2022 kam es zu einem Überfall auf ein Fotogeschäft in Hennef. Ein zunächst unbekannter Täter war in einem Geschäft am Marktplatz den 77-jährigen Geschädigten körperlich angegangen und raubte seine Geldbörse mit Bargeld und Papieren. Geflüchtet war er über die Frankfurter Straße mit einem Fahrrad (siehe Pressemeldung vom 10.03.2022 ...

