POL-SU: 45-Jähriger nach Raub auf Geschäft in Hennef ermittelt - Täter in Haft

Hennef (ots)

Am 09.03.2022 kam es zu einem Überfall auf ein Fotogeschäft in Hennef. Ein zunächst unbekannter Täter war in einem Geschäft am Marktplatz den 77-jährigen Geschädigten körperlich angegangen und raubte seine Geldbörse mit Bargeld und Papieren. Geflüchtet war er über die Frankfurter Straße mit einem Fahrrad (siehe Pressemeldung vom 10.03.2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5167364).

Umfangreiche Ermittlungen und Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort und im Umfeld wurden nach der Tat durchgeführt.

Das Landeskriminalamt NRW konnte mit einer DNA-Analyse Spuren des 45-Jährigen feststellen, der auch vom Aussehen der Person entspricht, die von einer Videokamera im Nahbereich aufgezeichnet wurde.

Lange suchen mussten die Ermittler nicht nach dem Tatverdächtigen, der einschlägig wegen Eigentumsdelikten vorbestraft ist. Er war rund einen Monat nach dem Überfall bei einem Ladendiebstahl in Siegburg festgenommen worden und kam als Serientäter in Untersuchungshaft (siehe Pressemeldung vom 11.04.2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5194242). Er muss sich jetzt auch wegen des Raubüberfalles in Hennef vor Gericht verantworten. (Bi)

