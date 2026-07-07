Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag (06. Juli) gegen 12:45 Uhr auf der "Koblenzer Straße" (L512) in Friedrichsthal. Vor einer Ampel war es zu einem Auffahrunfall gekommen, an welchem ein LKW und zwei PKW beteiligt waren. Durch die Kollision wurde eine 54-jährige Autofahrerin und ihre 64-jährige Beifahrerin verletzt. Die Frauen wurden mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Autofahrer (34) und der Fahrer des Lastwagens (61) blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein geschätzter Schaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

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