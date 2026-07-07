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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch im Hünsborner Gewerbegebiet

Wenden (ots)

Ein Einbruch wurde der Polizei am frühen Montagmorgen (06. Juli) in einer Firma an der "Wielandstraße" im Gewerbegebiet Hünsborn-Ost gemeldet. Unbekannte Täter hatten zwischen Samstagnachmittag (04. Juli) und Montag zwei Fenster eingeschlagen und waren so in den Bürobereich des Betriebes eingedrungen. Offensichtlich durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach möglicher Beute. Dabei fiel ihnen ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Die geschätzte Sachschadenshöhe lag im oberen dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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