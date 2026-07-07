POL-OE: Einbruch im Hünsborner Gewerbegebiet
Wenden (ots)
Ein Einbruch wurde der Polizei am frühen Montagmorgen (06. Juli) in einer Firma an der "Wielandstraße" im Gewerbegebiet Hünsborn-Ost gemeldet. Unbekannte Täter hatten zwischen Samstagnachmittag (04. Juli) und Montag zwei Fenster eingeschlagen und waren so in den Bürobereich des Betriebes eingedrungen. Offensichtlich durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach möglicher Beute. Dabei fiel ihnen ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Die geschätzte Sachschadenshöhe lag im oberen dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
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