Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mülltonnenbrand auf dem Schützenplatz

Attendorn (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am frühen Samstagmorgen (04. Juli) eine Mülltonne auf dem Schützenplatz an der "Breslauer Straße" in Attendorn in Brand. Gegen 4:55 Uhr hatten Zeugen das Feuer bemerkt und mit eigenen Mitteln gelöscht. Ein nebenan stehender Verkaufswagen wurde durch die Hitze der Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Über Dritte erlangte die Polizei Kenntnis von zwei angeblich maskierten Jugendlichen, die zur Tatzeit vom Schützenplatz in Richtung Rundturnhalle davongelaufen seien. Genauere Angaben liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

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