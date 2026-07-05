Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei verletzte Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Olpe (ots)

Olpe. Ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen hat sich am 05.07.2026 gegen 13:55 Uhr im Bereich der Bundesstraße 55 Olpe - Griesemert ereignet. Ein 64 Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die oben genannte Bundesstraße aus Lennestadt kommend in Fahrtrichtung Olpe. Im Bereich einer zweispurigen Verkehrsführung kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Motorrad. Dieses war mit zwei Personen im Alter von 67 und 61 Jahren besetzt. Alle Drei wurden schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

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