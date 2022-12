POL-OE: Aufmerksame Bank verhindert Trickbetrug

Lennestadt (ots) - In der Nacht von Donnerstag (22. Dezember, 20 Uhr) auf Freitag (23. Dezember, 07:00 Uhr) hat ein Unbekannter ein vor einer Haustür in der Meggener Straße geparktes E-Bike entwendet. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarz-silbernes Pedelec der Marke Victoria in einem Wert von 3000 Euro. Eine Absuche des Nahbereichs verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

