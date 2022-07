Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trunkenheitsfahrt

Olpe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde in der Straße Am Bratzkopf in Olpe ein 46-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm in der Folge eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

