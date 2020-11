Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 15-Jährige bei Rollerunfall verletzt

Bild-Infos

Download

OlpeOlpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (5. November) gegen 6.50 Uhr auf der K10 in Fahrtrichtung Olpe ist eine 15-Jährige verletzt worden. Ein 20-Jähriger befuhr mit einem Kleinkraftrad gemeinsam mit der Sozia die Straße. Dieser versuchte, um dem nachfolgenden Verkehr das Überholen zu erleichtern, sehr nah am rechten Fahrbahnrand zu fahren. Dabei kam er auf den neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen. Dort rutschte das Krad weg, sodass beide mitsamt dem Roller stürzten. Dabei zog sich die 15-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen an Knie und Ellbogen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Fahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell