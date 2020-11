Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Eierbewurf an Rathaus und "Altem Lyzeum"

Olpe

Am Montag (2. November) ist der Polizei in Olpe gemeldet worden, dass die Eingangstür des "Alten Lyzeum" in der Franziskanerstraße zum einen mit Graffiti besprüht und zum anderen die Außenwand mit Eiern beworfen wurde. Auch das Rathaus verschmutzten die Unbekannten mit Eiern. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

