Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei bittet um Hinweise: Unfallflucht auf Parkplatz

Attendorn (ots)

Am Dienstagnachmittag zwischen 16.10 und 16.40 Uhr hat eine 27-Jährige einen Skoda Fabia auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße "Am Zollstock" geparkt. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie auf der rechten Seiten ihres Fahrzeuges Kratzspuren fest. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02761/9269-0.

