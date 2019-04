Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec-Fahrer stürzt und zieht sich Kopfverletzungen zu

Wenden (ots)

Gestern Nacht (10. April) meldete sich gegen 23.40 Uhr ein Zeuge bei der Polizei und gab an, ein Pedelec auf der Siegener Straße in Hünsborn gefunden zu haben. Daneben wäre eine Blutlache, die auf eine eventuell verletzte Person hindeutete. Daraufhin fuhren die Beamten zum Einsatzort, konnten aber keinen Verletzten antreffen. Durch einen weiteren Zeugen konnte wenig später der Verletzte, ein 52-Jähriger, ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Zur Unfallursache konnte er nur sagen, dass er sich an nichts erinnern konnte. Nach eigenen Angaben leidet er an internistischen Vorerkrankungen. Zudem stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war. Aufgrund der vorhandenen Kopfverletzung kann von einem Sturzgeschehen, allerdings mit geringer Geschwindigkeit, ausgegangen werden. Ein Rettungswagen brachte den 52-Jährigen schließlich ins Krankenhaus. Da der Verletzte keinen Helm trug, weist die Polizei daraufhin, dass ein Helm, das Risiko bei einem Sturzgeschehen eine Kopfverletzung zu erleiden, deutlich senken und im besten Falle sogar verhindern kann.

