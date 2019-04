Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Abgestürzter Mann starb an Kopfverletzungen

Kirchhundem (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen, der Mordkommission Hagen sowie der Kreispolizeibehörde Olpe

Am Montag wurde in einem Steinbruch in Kirchhundem eine leblose männliche Person aufgefunden. Bei der am Dienstag durchgeführten Obduktion stellten die Gerichtsmediziner schwere Kopfverletzungen fest, die letztlich zum Tode führten. Die Polizei schließt nach derzeitigem Sachstand ein Fremdverschulden aus und geht von einem Unglücksfall aus. Der 25-jährige Verstorbene ohne festen Wohnsitz steht jedoch weiterhin im Verdacht an einem Einbruchsdiebstahl in Kirchhundem wenige Stunden zuvor beteiligt gewesen zu sein. Hierzu dauern die Ermittlungen an.

