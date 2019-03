Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte bei Kollision

Lennestadt (ots)

Am Samstag kam es gegen 13.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Maumke. Ein 24-jähriger Seatfahrer beabsichtigte aus der Eichenstraße /Hofaue nach links auf die Maumker Straße abzubiegen und übersah dabei einen in Richtung Meggen fahrenden Renault. Es kam zu einer Kollision im Einmündungsbereich. Dabei verletzten sich der 24-Jährige sowie eine Mitfahrerin im Renault leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, so dass sie durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert wurden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 3500 Euro. Die Maumker Straße war kurzfristig voll gesperrt.

