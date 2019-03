Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall mit verletztem Fahrer auf glatter Fahrbahn

Lennestadt (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 04.30 Uhr ereignete sich auf der B236 in Germaniahütte ein Verkehrsunfall. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kam ein Autofahrer auf eisglatter Fahrbahn in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Vermutlich war unangemessene Geschwindigkeit unfallursächlich. Der 35-jährige Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Den nicht mehr fahrbereiten PKW lud ein Abschleppunternehmen auf. Es entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro. Die B 236 war für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

